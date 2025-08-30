Мессенджер MAX
30 августа, 00:13

Путин: В 2026-2027 годах в РФ и Китае пройдут перекрёстные Годы образования

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Перекрёстные Годы образования пройдут в Российской Федерации и Китайской Народной Республике в 2026-27 годах, сообщил российский лидер Владимир Путин. В ходе общения с агентством «Синьхуя» он оценил перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере образования и науки.

«Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае — 21 тысяча российских», — уточнил президент России.

Путин добавил, что Москва и Пекин расширяют взаимодействие в научно-технической и инновационной областях. В частности, МГУ им. Ломоносова и Пекинский университет планируют открыть совместный институт фундаментальных исследований. Стороны поддерживают создание современных лабораторий и центров по приоритетным направлениям для сохранения технологического суверенитета РФ и КНР.

Ранее Путин добавил, что культурные обмены России и Китая демонстрируют устойчивый рост. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов. Масштабные гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в укрепление дружественных связей между двумя странами.

