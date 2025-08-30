Путин заявил, что спорт должен быть ограждён от политизации

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на хорошие результаты в спортивном сотрудничестве России и Китая. В интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» он подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

«Благодарим китайских партнёров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные «Игры будущего», Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально ограждён от политизации», — заявил президент РФ.