30 августа, 00:21

Путин объяснил, в чём заключается секрет привлекательности ШОС

Путин: Привлекательность ШОС связана с философией созидания и открытостью

Саммит ШОС в Астане. Обложка © The Shanghai cooperation organization

Секрет популярности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кроется в приверженности созидательным принципам и равноправному взаимодействию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост – это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа», — считает российский лидер.

Глава государства подчеркнул значимость совместных усилий стран-членов в создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Экономическую основу таких инициатив составляют проекты Большого Евразийского партнёрства, предполагающие синхронизацию национальных стратегий и региональных интеграционных планов, а также взаимодействие с Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими структурами.

Путин: Россия и Китай успешно сотрудничают по СПГ-проектам в Заполярье
А ранее Путин заявил, что Россия и Китай прилагают совместные усилия, направленные на повышение авторитета БРИКС как одного из стержневых механизмов международной архитектуры. Особое внимание уделяется привлечению дополнительных ресурсов для реализации значимых инфраструктурных проектов.

Тимур Хингеев
