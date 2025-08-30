Путин объяснил, в чём заключается секрет привлекательности ШОС

Секрет популярности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кроется в приверженности созидательным принципам и равноправному взаимодействию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост – это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа», — считает российский лидер.

Глава государства подчеркнул значимость совместных усилий стран-членов в создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Экономическую основу таких инициатив составляют проекты Большого Евразийского партнёрства, предполагающие синхронизацию национальных стратегий и региональных интеграционных планов, а также взаимодействие с Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими структурами.