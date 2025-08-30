Ким Чен Ын встретился с семьями военных КНДР, погибших в зоне СВО
Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретился с семьями корейских военных, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР выразил глубокие соболезнования семьям погибших бойцов. Он отметил, что военнослужащие отдали свои жизни, совершив легендарные подвиги.
По словам Ким Чен Ына, армия КНДР не умеет сдаваться, и для неё нет невозможного. Он передал портреты павших бойцов, завёрнутые в государственные флаги. А после сфотографировался с членами семей героев.
Ранее Ким Чен Ын встретился с командирами подразделений Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Командиры отчитались о ходе военной деятельности их подразделений. Ким Чен Ын высоко оценил усилия военнослужащих, подчеркнув, что они успешно выполнили поставленные задачи и оправдали оказанное им доверие.