Ким Чен Ын встретился с семьями военных КНДР, погибших в зоне СВО

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретился с семьями корейских военных, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР выразил глубокие соболезнования семьям погибших бойцов. Он отметил, что военнослужащие отдали свои жизни, совершив легендарные подвиги.

По словам Ким Чен Ына, армия КНДР не умеет сдаваться, и для неё нет невозможного. Он передал портреты павших бойцов, завёрнутые в государственные флаги. А после сфотографировался с членами семей героев.