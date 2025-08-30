План Ковёр отменили в аэропортах Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на полёты были сняты в двух аэропортах России в республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Казань, Нижнекамск. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. В период запрета на запасной аэропорт ушёл самолёт.