План Ковёр отменили в аэропортах Казани и Нижнекамска
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на полёты были сняты в двух аэропортах России в республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Казань, Нижнекамск. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. В период запрета на запасной аэропорт ушёл самолёт.
Ранее система противовоздушной обороны России отразила атаку Вооружённых сил Украины на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены в пяти районах региона. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.