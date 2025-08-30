Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
30 августа, 04:32

Путин: Под предлогом мнимых угроз идёт ремилитаризация Европы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Япония и европейские страны увеличивают военный потенциал, оправдывая действия угрозами со стороны Москвы и Пекина. Об этом российский лидер рассказал китайскому агентству «Синьхуа», текст которого был опубликован на сайте Кремля.

«Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента», — уточнил глава государства.

Путин сообщил, что на Западе идёт пересмотр итогов Второй мировой войны
Ранее Путин напомнил о ключевой роли Китая в годы Второй мировой войны. Он отметил, что сопротивление китайского народа сдержало Японию в 1941–1942 годах, не позволив нанести удар по Советскому Союзу. В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление КНР стало одним из решающих факторов, помешавших Японии нанести нам удар в спину, уточнил российский лидер.

Тимур Хингеев
