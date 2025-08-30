Возгорание травы рядом с Ростов-Ареной локализовали на 1,2 тыс. кв. м
Обложка © Telegram / Денис Демков
Пожар возле «Ростов-Арены» локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Трава загорелась на площади около 200 кв. м, к тушению привлекались более 40 специалистов и 17 единиц техники.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону начался мощный пожар, пламя подобралось к «Ростов-Арене». Очевидцы публиковали кадры, сделанные на левом берегу реки Дон, где началось возгорание. Причины пожара в настоящее время неизвестны. Как отмечают местные жители, никаких взрывов до этого слышно не было.