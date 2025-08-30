Возгорание травы рядом с Ростов-Ареной локализовали на 1,2 тыс. кв. м

Пожар возле «Ростов-Арены» локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Трава загорелась на площади около 200 кв. м, к тушению привлекались более 40 специалистов и 17 единиц техники.