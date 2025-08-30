Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 05:02

Посол Андреев: Ситуация с безопасностью дипломатов РФ в Польше стабилизировалась

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

За последние два года ситуация с безопасностью российских дипломатов в Польше стабилизировалась. Об этом сообщил РИА «Новости» чрезвычайный и полномочный посол России Сергей Андреев.

В 2022–2023 годах отдельные акции протеста против специальной военной операции сопровождались нападениями на представительства: в окна бросали краску, использовали рогатки и пневматическое оружие, а автомобили сотрудников подвергались ударам. Дипломат отметил, что несмотря на снижение напряжённости, действующие меры предосторожности продолжают строго соблюдаться.

Кроме того, Андреев подчеркнул, что российские дипломаты не сомневаются в том, что польские спецслужбы продолжают искать возможности для контакта с российскими представителями. Хотя одна из таких попыток недавно оказалась безуспешной, новых случаев зафиксировано не было.

Украину предупредили, что она может лишиться поддержки от Польши из-за Навроцкого и Туска
Украину предупредили, что она может лишиться поддержки от Польши из-за Навроцкого и Туска

А ранее Life.ru рассказал, что Польша начала процесс сворачивания масштабной программы поддержки украинских беженцев, введённой после начала спецоперации. Решение польского президента наложить вето на продление спецстатуса и льгот для украинских беженцев — важный поворот в отношениях Киева и Варшавы. Хотя полного разрыва и прекращения помощи пока не ожидается, тренд на её постепенное сокращение становится всё более очевидным.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar