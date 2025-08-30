Посол Андреев: Ситуация с безопасностью дипломатов РФ в Польше стабилизировалась

За последние два года ситуация с безопасностью российских дипломатов в Польше стабилизировалась. Об этом сообщил РИА «Новости» чрезвычайный и полномочный посол России Сергей Андреев.

В 2022–2023 годах отдельные акции протеста против специальной военной операции сопровождались нападениями на представительства: в окна бросали краску, использовали рогатки и пневматическое оружие, а автомобили сотрудников подвергались ударам. Дипломат отметил, что несмотря на снижение напряжённости, действующие меры предосторожности продолжают строго соблюдаться.

Кроме того, Андреев подчеркнул, что российские дипломаты не сомневаются в том, что польские спецслужбы продолжают искать возможности для контакта с российскими представителями. Хотя одна из таких попыток недавно оказалась безуспешной, новых случаев зафиксировано не было.