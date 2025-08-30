Россиянам рассказали, какие новые ГОСТы появятся с 1 сентября

С сентября в России начнут действовать новые ГОСТы, касающиеся безопасности бытовой техники. Документы обязывают производителей выпускать приборы, которые не представляют угрозы для человека и окружающей среды даже при небрежном использовании. С их содержанием ознакомилось РИА «Новости».

Отмечается, что из прибора во время испытаний не должны появляться пламя, расплавленный металл или выделяться опасные газы. А температура не должна превышать установленные значения. Новые стандарты затрагивают широкий спектр техники: от пылесосов, стиральных машин, тостеров и грилей до водовсасывающих чистящих приборов. Отдельный документ регламентирует требования к аудио- и видеоаппаратуре.

Все устройства будут проходить проверку в условиях, максимально приближенных к повседневному использованию, включая возможные ошибки со стороны пользователя. ГОСТы сами по себе носят рекомендательный характер, однако становятся обязательными, если на них есть ссылка в законе, контракте или техрегламенте. Чаще всего они служат ориентиром для производителей, определяя единые стандарты качества и безопасности.