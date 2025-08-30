Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 05:29

Россиянам рассказали, какие новые ГОСТы появятся с 1 сентября

С 1 сентября вводятся новые ГОСТы безопасности для электроприборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Genetics

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Genetics

С сентября в России начнут действовать новые ГОСТы, касающиеся безопасности бытовой техники. Документы обязывают производителей выпускать приборы, которые не представляют угрозы для человека и окружающей среды даже при небрежном использовании. С их содержанием ознакомилось РИА «Новости».

Отмечается, что из прибора во время испытаний не должны появляться пламя, расплавленный металл или выделяться опасные газы. А температура не должна превышать установленные значения. Новые стандарты затрагивают широкий спектр техники: от пылесосов, стиральных машин, тостеров и грилей до водовсасывающих чистящих приборов. Отдельный документ регламентирует требования к аудио- и видеоаппаратуре.

Все устройства будут проходить проверку в условиях, максимально приближенных к повседневному использованию, включая возможные ошибки со стороны пользователя. ГОСТы сами по себе носят рекомендательный характер, однако становятся обязательными, если на них есть ссылка в законе, контракте или техрегламенте. Чаще всего они служат ориентиром для производителей, определяя единые стандарты качества и безопасности.

С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать
С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать

Ранее также сообщалось, что с 1 сентября 2025 года россияне смогут назначить близкого человека своим финансовым ассистентом. Такой помощник будет получать уведомления о подозрительных операциях по банковским счетам и сможет подтверждать или отклонять их.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar