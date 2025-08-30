Командир украинской бригады вновь сбежал из штаба на Сумском направлении

Командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк вновь оставил расположение подразделения, действующего на Сумском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Из расположения штаба 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич. Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман», — заявил собеседник РИА «Новости».

По данным источника, это уже не первый случай, когда Гупалюк покидает место службы при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время обстоятельства его отсутствия и точное местоположение неизвестны.