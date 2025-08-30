Появились новые фото экс-президента США Клинтона, которые вызвали вопросы

79-летнего бывшего президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс в Нью-Йорке с медицинским оборудованием. Речь идёт о портативном дефибрилляторе, что вызвало новые разговоры о состоянии здоровья политика. Об этом сообщила газета Daily Mail, опубликовавшее снимки из аэропорта.

«В четверг в аэропорту была замечена пара влиятельных политиков (Клинтон и его жена Хиллари — прим. Life.ru) с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляло собой Propaq MD Air Medical Bag — лёгкий транспортный монитор и дефибриллятор», — говорится в материале.

Фотографии бывшего президента и его супруги Хиллари Клинтон вызвали ажиотаж в американских СМИ. Журналисты отметили, что экс-лидер США ранее неоднократно сталкивался с проблемами сердца. В декабре его госпитализировали с высокой температурой, а в 2004 и 2010 годах он перенёс серьёзные операции на сердце.