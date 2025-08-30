«Искандеры», «Калибры» и сотня дронов: Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли серию комбинированных ударов по военной и промышленной инфраструктуре Украины. В операции были задействованы ракеты «Искандер», «Калибр», Х-101, стратегические бомбардировщики и более сотни беспилотников «Герань-2».

ВС РФ прошедшей ночью нанесли массированную атаку по ВПК Украины. Видео © ХДНПРО

Основные удары пришлись по Днепропетровской области. Там за 15 минут выпустили не менее десяти ракет, зафиксированы попадания в район «Южмаша», а также по Павлоградскому химическому заводу, где хранилось твёрдое топливо для ракет. Удары также пришлись по Павлоградскому механическому заводу, занимавшемуся ремонтом техники.

В Никопольском районе атакованы предприятия и автозаправочные станции в Никополе, Марганце, Покровске и Миривском. В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержаны эшелоны с боеприпасами для ВСУ.

Сообщается и о попаданиях в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Волынской областях, а также в районах Киева и Запорожья. Подтверждено поражение пунктов временной дислокации украинских военных в Славянске, Краматорске и Новодонецком.