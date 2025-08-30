Мессенджер MAX
30 августа, 06:20

На Западе заметили противоречие в словах фон дер Ляйен из-за сделки по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала после заявлений о торговой сделке с США, которые противоречат позиции её собственных высокопоставленных чиновников. Как сообщает Euractiv, это создало напряженность внутри аппарата ЕС.

На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо фон дер Ляйен неожиданно заявила, что торговое соглашение с Вашингтоном не связано с продолжением поддержки Украины. Это утверждение прямо противоречит позиции вице-президента ЕС Мароша Шефчовича, который в июле открыто заявлял, что сделка «касается Украины».

«Это ставит её (фон дер Ляйен. — Прим. Life.ru) в противоречие с её собственным главой торгового ведомства Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле заявил, что она также «касается Украины», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что заявление фон дер Ляйен можно расценить как косвенный упрек Сабине Вейянд — высокопоставленному чиновнику по торговле, которая ранее связывала вопросы безопасности с торговыми переговорами.

«В Москве бы праздновали»: Фон дер Ляйен похвасталась «почти идеальной» сделкой с Трампом

Ранее в США выдали, зачем фон дер Ляйен нужна вечная война на Украине. Украинский конфликт для главы ЕК представляет собой ценнейший стратегический инструмент для усиления собственной власти и централизации управления внутри ЕС.

