Украину после окончания СВО следует поделить надвое по примеру того, как это случилось с Германией в 1945-м году. Об этом в беседе с Радио «Комсомольская правда» рассказал политолог Иван Коновалов.

Когда на территории Германии возникла Германская Демократическая Республика, оттуда быстро удалось искоренить нацизм и его влияние на граждан. Это был отличный пример денацификации, считает эксперт.

«Сейчас нужно то же самое, но на Украине. Политика всегда остаётся политикой, вне зависимости от исторических обстоятельств», — подчеркнул он.