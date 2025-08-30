«Настоящая денацификация»: Политолог предложил сделать из Украины новую «ГДР»
Украину после окончания СВО следует поделить надвое по примеру того, как это случилось с Германией в 1945-м году. Об этом в беседе с Радио «Комсомольская правда» рассказал политолог Иван Коновалов.
Когда на территории Германии возникла Германская Демократическая Республика, оттуда быстро удалось искоренить нацизм и его влияние на граждан. Это был отличный пример денацификации, считает эксперт.
«Сейчас нужно то же самое, но на Украине. Политика всегда остаётся политикой, вне зависимости от исторических обстоятельств», — подчеркнул он.
Некоторые политологи также считают, что к Украине применим «корейский сценарий», когда конфликт замораживается без мирного соглашения. Однако есть эксперты, которые полагают, что с Киевом такой вариант не сработает, поскольку перемирие сразу будет нарушено.