В России оценили продолжительность мира на Украине при «корейском сценарии»

Вариант «корейского сценария» — то есть длительной заморозки конфликта без официального мирного соглашения — на Украине не выдержит испытания временем. Пули полетят уже через три месяца после такой паузы, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт обратил внимание, что Москва и Киев уже прибегали к кратковременным перемириям, которые неизменно нарушались. Эти короткие затишья служили своего рода экспериментом, чтобы проверить, возможно ли добиться устойчивого прекращения огня.