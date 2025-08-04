В России оценили продолжительность мира на Украине при «корейском сценарии»
Военэксперт Перенджиев: Перемирие с Киевом не продержится дольше трёх месяцев
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Вариант «корейского сценария» — то есть длительной заморозки конфликта без официального мирного соглашения — на Украине не выдержит испытания временем. Пули полетят уже через три месяца после такой паузы, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт обратил внимание, что Москва и Киев уже прибегали к кратковременным перемириям, которые неизменно нарушались. Эти короткие затишья служили своего рода экспериментом, чтобы проверить, возможно ли добиться устойчивого прекращения огня.
«Буквально через три месяца вспыхнет [новый конфликт после заморозки], то есть такой мир долго не продлится. Вспомните маленькие перемирия, которые мы объявляли, — Россия не активизировала боевые действия, а только была вынуждена отвечать на атаки ВСУ», — указал специалист.
Напомним, что 14 июля американский президент выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. В качестве рычага давления Трамп предложил ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана для всех стран. Политолог считает, что мир на Украине будет заключен по «корейскому сценарию». То есть, это будет разделение территорий по текущей линии фронта, создание демилитаризованной зоны и соглашение о прекращении огня — как во время Корейской войны 1950-1953 годов.