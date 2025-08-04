Политолог спрогнозировал, как завершится конфликт на Украине после ультиматума Трампа

После ультиматума президента США Дональда Трампа завершение конфликта на Украине может пойти по «корейскому сценарию» — и там, где остановятся ВС РФ, пройдёт граница России. Так считает Об этом доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Я по-прежнему считаю, что конфликт завершится по «корейскому сценарию» — возможно, с определёнными оговорками. Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи Российской армии», — спрогнозировал он в беседе с «Лентой.ру».