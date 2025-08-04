Политолог спрогнозировал, как завершится конфликт на Украине после ультиматума Трампа
Политолог Межуев: Мир на Украине будет заключен по корейскому сценарию
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После ультиматума президента США Дональда Трампа завершение конфликта на Украине может пойти по «корейскому сценарию» — и там, где остановятся ВС РФ, пройдёт граница России. Так считает Об этом доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.
«Я по-прежнему считаю, что конфликт завершится по «корейскому сценарию» — возможно, с определёнными оговорками. Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи Российской армии», — спрогнозировал он в беседе с «Лентой.ру».
Под «корейским сценарием» обычно предполагается разделение территорий по текущей линии фронта, создание демилитаризованной зоны и соглашение о прекращении огня — как во время Корейской войны 1950-1953 годов. Однако директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее уже заявлял, что Россия решительно отвергает любые предложения о замораживании конфликта на Украине по корейскому или любому другому сценарию.
Напомним, что 14 июля американский президент выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. В качестве рычага давления Трамп предложил ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана для всех стран.