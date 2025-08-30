Боец ВС РФ рассказал, как небольшой детский рисунок вселял в него надежду на фронте
Антон Киселёв из Московской области, получив ранение на фронте, не сложил рук, взяв на себя миссию поддержки своих боевых товарищей. На передовой он сражался в самых ожесточённых точках — от Кременной до Бахмута. Каждый раз, уходя на задание, боец носил с собой особый талисман — маленький рисунок, подаренный детьми перед отъездом на фронт. Этот скромный листок стал для него символом надежды и напоминанием о тех, ради кого он сражается. Об этом сообщает РИАМО.
Вернувшись домой, Антон начал помогать тем, кто остался на линии огня. В мирной жизни он увлечён техникой, строит дом и воспитывает троих детей.
Благодаря помощи фонда «Защитники Отечества» Антону оформили выплаты за ранения и помогли с документами, льготами и реабилитацией.
«Мы не просто ветераны. Мы — живое свидетельство времени, которое нельзя забывать. И, если можешь быть полезным другим — будь», — говорит Киселёв.
