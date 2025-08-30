Москвич арестован по подозрению в госизмене
По делу о госизмене Мещанский суд в Москве арестовал гражданина Куряева
В Москве суд Мещанского района арестовал гражданина Куряева по делу о государственной измене. Мера пресечения — заключение под стражу. Об этом говорится в картотеке инстанции.
«Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О.В. Статья 275 УК РФ», — сказано в документе.
Подробности дела и личность фигуранта не раскрываются из-за грифа секретности. Куряев был арестован в пятницу. По статье 275 УК РФ (государственная измена) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест профессора РЭУ имени Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в государственной измене. Согласно постановлению суда от 28 июля 2025 года, следственные органы добились заключения учёного под стражу до 25 сентября. Основанием для ареста стало уголовное дело по статье 275 УК РФ, однако конкретные детали обвинения остаются неизвестными.