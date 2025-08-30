Москвич арестован по подозрению в госизмене

В Москве суд Мещанского района арестовал гражданина Куряева по делу о государственной измене. Мера пресечения — заключение под стражу. Об этом говорится в картотеке инстанции.

«Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О.В. Статья 275 УК РФ», — сказано в документе.

Подробности дела и личность фигуранта не раскрываются из-за грифа секретности. Куряев был арестован в пятницу. По статье 275 УК РФ (государственная измена) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.