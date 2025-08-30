Западные страны осознают отсутствие у президента России Владимира Путина намерения наносить удары по гражданскому населению Украины в ходе конфликта, но продолжают демонстрировать «наглое лицемерие». Такое мнение выразила турецкая газета Sabah.

Колумнист издания Берджан Тутар утверждает, что европейские и американские политики отлично знают, что Путин не расправлялся с мирными жителями Украины в ходе боевых действий. Он указывает на контраст между жёсткой критикой России и терпимым отношением к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которого автор называет зарегистрированным убийцей и геноцидником.

«Европейские и американские политики отлично знают, что российский лидер Владимир Путин не расправлялся с мирными жителями во время войны на Украине. Тем не менее, они устроили его политический «линч». А вот к Нетаньяху, зарегистрированному убийце и геноциднику, они до сих пор относятся как к «герою войны». И при этом им ничуть не стыдно!» — пишет Тутар.

Журналист добавляет, что западные лидеры не смогли внятно раскритиковать действия израильской стороны, но единогласно осудили российские удары по Киеву. По его мнению, ни одна логика не может оправдать аморальные двойные стандарты и наглое лицемерие Запада, который хранит молчание по поводу Газы, но выражает озабоченность по поводу Украины. Похожей позиции придерживается и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он охарактеризовал как верх лицемерия различное отношение Запада к конфликтам в Газе и на Украине.