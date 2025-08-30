Диетолог рассказала о пользе, вреде и дневной норме инжира

Инжир — не просто вкусное угощение, а кладезь витаминов, минералов и клетчатки, обеспечивающей качественное пищеварение. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

В составе инжира присутствуют калий, кальций, магний и фосфор — элементы, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Кальций помимо прочего — это укрепление костей. Плоды инжира содержат негемовое железо, которое показано при анемии, витамины группы B для нервной системы, антиоксиданты, которые борются со старением. Общий иммунный статус поднимают ферменты», — сказала врач.

Однако вы не станете сильнее, умнее и здоровее, если съедите гору инжира. При сахарном диабете стоит быть осторожным из-за высокого гликемического индекса, особенно если речь идёт о сушёных плодах Людям с избыточным весом или ожирением лучше ограничить их потребление — высокая калорийность может привести к набору массы тела. При острых патологиях желудочно-кишечного тракта инжир способен вызвать слабительный эффект. Также этот фрукт противопоказан при заболеваниях почек из-за содержания щавелевой кислоты, предупредила специалист.

Для тех, кто не имеет противопоказаний, диетолог советует съедать от 3 до 5 свежих плодов в день, предпочтительно в утренние часы — так их полезные вещества усваиваются максимально эффективно.