Внутри крупнейшей из египетских пирамид отыскали девятиметровый потайной тоннель

Великая пирамида Хеопса даже спустя тысячи лет усилий археологов и исследователей продолжает удивлять энтузиастов. Ранее внутри северной части этого чуда света обнаружили неизвестный коридор длиной около девяти метров. Об этом сообщает РИА «Федерал Пресс».

Секретный проход удалось выявить благодаря инновационной технологии мюонной рентгенографии, основанной на регистрации космических частиц, способных проникать сквозь толстые слои камня. Это позволило заглянуть внутрь массивных блоков, не разрушая их. Затем учёные использовали миниатюрный эндоскоп диаметром всего шесть миллиметров, чтобы проникнуть через узкие щели и визуализировать скрытый туннель.

Специалисты предполагают, что этот коридор мог выполнять функцию перераспределения веса вблизи главного входа пирамиды, помогая сохранить её структуру. Тем не менее, не исключается и более интригующая версия — таинственный ход может вести к ещё одному неизведанному внутреннему помещению, содержимое которого остаётся загадкой.