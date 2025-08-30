Мессенджер MAX
30 августа, 09:30

ВС России нанесли массированный удар по ракетной и авиапромышленности Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, был осуществлён удар с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА по украинским заводам ракетной и авиационной промышленности и военным аэродромам.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Армия России ФАБами разнесла часть испанской роты ВСУ на Днепропетровщине
Ранее сообщалось о семи массированных ударах по военным объектам Украины. В результате были поражены предприятия оборонного комплекса, авиабазы, склады с ракетами «Сапсан» и комплексом «Нептун». Также было повреждено нефтехранилище, обеспечивавшее горючим украинские вооружённые формирования.

Наталья Демьянова
