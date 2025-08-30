ВС России нанесли массированный удар по ракетной и авиапромышленности Украины

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, был осуществлён удар с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА по украинским заводам ракетной и авиационной промышленности и военным аэродромам.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.