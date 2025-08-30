Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 09:56

Планета в максимальной опасности: Учёные предупредили о смертельной угрозе, исходящей от Солнца

Активная область 4197 на Солнце нацелена на Землю и несёт опасность планете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Активная область 4197 на Солнце, набравшая значительный запас энергии, направилась прямо к Земле, заявили учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Теперь она представляет максимальную угрозу Земле.

Активная область 4197 вышла на центральный солнечный меридиан. Видео © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за всё время своего существования», написано в телеграм-канале Лаборатории.

Несмотря на внушительный размер и категорию Beta-Gamma-Delta, обозначающую наивысшую степень сложности солнечных активных областей, эта зона пока не дала ни одной сильной вспышки класса Х. Однако мощный нагрев говорит о накоплении энергии, что часто становится предвестником крупных вспышек. По мнению учёных, вероятность сильных вспышек сейчас достигает рекордных значений текущего лета, оцениваясь различными центрами в диапазоне от 60 до 80%.

Энергетический взрыв на Солнце: Как вспышки влияют на Землю и людей на ней
Энергетический взрыв на Солнце: Как вспышки влияют на Землю и людей на ней

Напомним, что сегодня, 30 августа, на Солнце ожидаются вспышки высшего класса Х. Они способны оказать воздействие на Землю. Однако текущая геомагнитная обстановка на планете всё равно остаётся стабильной и спокойной.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar