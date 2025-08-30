Планета в максимальной опасности: Учёные предупредили о смертельной угрозе, исходящей от Солнца

Активная область 4197 на Солнце, набравшая значительный запас энергии, направилась прямо к Земле, заявили учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Теперь она представляет максимальную угрозу Земле.

Активная область 4197 вышла на центральный солнечный меридиан. Видео © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за всё время своего существования», — написано в телеграм-канале Лаборатории.

Несмотря на внушительный размер и категорию Beta-Gamma-Delta, обозначающую наивысшую степень сложности солнечных активных областей, эта зона пока не дала ни одной сильной вспышки класса Х. Однако мощный нагрев говорит о накоплении энергии, что часто становится предвестником крупных вспышек. По мнению учёных, вероятность сильных вспышек сейчас достигает рекордных значений текущего лета, оцениваясь различными центрами в диапазоне от 60 до 80%.