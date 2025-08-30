Воздушный таран: Российский дрон эпично сбил беспилотник ВСУ Shark-M на высоте трёх км
Оператор Рубикона перехватил украинский БПЛА Shark-M воздушным тараном в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Специалист испытательного центра Минобороны России «Рубикон» осуществил воздушный таран украинского беспилотника Shark-M на высоте свыше 3000 метров над населённым пунктом Гольмовский в ДНР. Как сообщили в военном ведомстве, дрон ВСУ, использовавшийся для разведки и корректировки высокоточных ударов, был уничтожен в ходе перехвата.
Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ Shark-M на высоте трёх км. Видео © Telegram / Центр «РУБИКОН»
«Расчёт боевой группы по ПВО испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в районе населённого пункта Гольмовский в ДНР воздушным тараном сбил БПЛА ВСУ Shark-M», — подтвердили в Минобороны РФ.
Напомним, что за период проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили свыше 80 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российскими подразделениями было выведено из строя 625 комплексов противовоздушной обороны, а также более 24 800 единиц бронетанковой техники, в том числе танки и боевые бронированные машины.