Воздушный таран: Российский дрон эпично сбил беспилотник ВСУ Shark-M на высоте трёх км

Специалист испытательного центра Минобороны России «Рубикон» осуществил воздушный таран украинского беспилотника Shark-M на высоте свыше 3000 метров над населённым пунктом Гольмовский в ДНР. Как сообщили в военном ведомстве, дрон ВСУ, использовавшийся для разведки и корректировки высокоточных ударов, был уничтожен в ходе перехвата.

Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ Shark-M на высоте трёх км. Видео © Telegram / Центр «РУБИКОН»

«Расчёт боевой группы по ПВО испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в районе населённого пункта Гольмовский в ДНР воздушным тараном сбил БПЛА ВСУ Shark-M», — подтвердили в Минобороны РФ.