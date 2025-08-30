На реке в Туве перевернулось судно с людьми, идут поисковые работы

На реке Малый Енисей в Республике Тыва перевернулось маломерное судно с людьми на борту, в настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные операции. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва допущено опрокидывание маломерного судна типа «Борус» с пассажирами и судоводителем на борту», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения пострадавших. Также сообщается, что Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.