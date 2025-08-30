Мессенджер MAX
30 августа, 10:04

На реке в Туве перевернулось судно с людьми, идут поисковые работы

Малый Енисей. Обложка © Wikipedia / Oschtan

На реке Малый Енисей в Республике Тыва перевернулось маломерное судно с людьми на борту, в настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные операции. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва допущено опрокидывание маломерного судна типа «Борус» с пассажирами и судоводителем на борту», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения пострадавших. Также сообщается, что Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Саратовской области на реке Волга произошло возгорание на регистровом судне. Экипажу удалось благополучно покинуть горящую лодку, не получив при этом серьёзных повреждений. Тем не менее, сам катер выгорело практически дотла.

Алиса Хуссаин
