На реке в Туве перевернулось судно с людьми, идут поисковые работы
Малый Енисей. Обложка © Wikipedia / Oschtan
На реке Малый Енисей в Республике Тыва перевернулось маломерное судно с людьми на борту, в настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные операции. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Сегодня на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва допущено опрокидывание маломерного судна типа «Борус» с пассажирами и судоводителем на борту», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения пострадавших. Также сообщается, что Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
