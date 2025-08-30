«Жемчужина Северного Кавказа»: Путин поздравил Ессентуки с 200-летием
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин направил телеграмму в честь 200-летия Ессентуков. Он подчеркнул, что власти продолжат развивать город и создавать условия для комфортной жизни. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с 200-летием города Ессентуки. Вы по праву гордитесь родным городом, прошедшим путь от небольшой казачьей станицы до всемирно известного курорта, настоящей жемчужины Северного Кавказа. Подчеркну, мы и дальше будем осуществлять программы, направленные на повышение благосостояния жителей Ессентуков», — говорится в документе.
Глава государства напомнил, что с историей города связаны имена многих выдающихся деятелей культуры и науки, включая Станиславского, Шаляпина, Прокофьева, Рахманинова, Горького и Куприна. По словам президента, сегодня Ессентуки продолжает активно развиваться: здесь строятся и возрождаются санаторно-курортные объекты, реализуются проекты в сфере экологии, спорта и транспорта.
