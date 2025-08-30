Российские военные нанесли удар по складам вооружений ВСУ в Полтавской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о поражении объектов в районе Полтавы и Кременчуга, включая аэродром, полигон и хранилища с западным оружием.

Лебедев заявил, что поражены аэродром и полигон, а также склады с западным вооружением. По информации координатора, удары также были нанесены по военным объектам, тренировочным центрам и складам боеприпасов в Черкасской области. По цехам сборки беспилотников и предприятиям оборонной промышленности в Киевской и Житомирской областях, а также по вертолётодромам и логистическим узлам в Одесской и Николаевской областях.