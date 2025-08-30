Вооружённые силы России нанесли масштабные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, включая цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, аэродромы и предприятия оборонной промышленности. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Киевская область — Киев, Бучанский, Обуховский, Борисполь, Васильков, Глеваха, Бровары. Цель: цеха сборки БПЛА, аэродромы, железнодорожные узлы. Каждая атака анализировалась для выявления слабых мест ПВО и новых логистических каналов», — заявил Лебедев.

Что касается Житомирской области, координатор сообщил о поражении объектов в Житомире, Бердичеве и Коростене, где были атакованы аэродромы, вертолётодромы, заводы бронетехники и боеприпасов. Лебедев подчеркнул, что целью этих ударов было затруднить переброску техники на фронт.

По его словам, удары также были нанесены по полигонам и тренировочным центрам ВСУ в Ровненской и Волынской областях, а также по производственным объектам в Днепропетровской области, включая цеха производства запчастей, сборочные линии ракет и военные склады. Особое внимание, как отметил собеседник агентства, было уделено военному городку в Кривом Роге.

Все атаки проводились после тщательного анализа для выявления уязвимых мест в системе ПВО и логистических маршрутах противника.