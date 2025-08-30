«Боевики оттуда сбежали»: ВСУ сдали ещё одно село в Днепропетровской области
Рогов: Армия России вытеснила ВСУ из села Вороное в Днепропетровской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
ВС РФ заняли село Вороное в восточной части Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские подразделения покинули населённый пункт.
«Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали», — сказал он.
По данным Рогова, подразделения ВСУ покинули село после атаки российских сил. Вороное находится на границе с ДНР, что делает его важным с точки зрения контроля над территорией.
Ранее сообщалось об освобождении населённого пункта Камышеваха в ДНР. Донецкой Народной Республике. Бои за село велись при участии подразделений группировки войск «Восток», которые в ходе наступательных действий выбили украинские силы из населённого пункта.