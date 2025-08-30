Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 10:17

«Боевики оттуда сбежали»: ВСУ сдали ещё одно село в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

ВС РФ заняли село Вороное в восточной части Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские подразделения покинули населённый пункт.

«Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали», — сказал он.

По данным Рогова, подразделения ВСУ покинули село после атаки российских сил. Вороное находится на границе с ДНР, что делает его важным с точки зрения контроля над территорией.

«Искандеры», «Калибры» и сотня дронов: Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Украине
Ранее сообщалось об освобождении населённого пункта Камышеваха в ДНР. Донецкой Народной Республике. Бои за село велись при участии подразделений группировки войск «Восток», которые в ходе наступательных действий выбили украинские силы из населённого пункта.

Милена Скрипальщикова
