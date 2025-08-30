ВС РФ заняли село Вороное в восточной части Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские подразделения покинули населённый пункт.

«Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали», — сказал он.

По данным Рогова, подразделения ВСУ покинули село после атаки российских сил. Вороное находится на границе с ДНР, что делает его важным с точки зрения контроля над территорией.