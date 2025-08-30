Вопросы Москвы о деятельности биолабораторий США на Украине были замечены американскими экспертами, несмотря на молчание властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой», — сказала она.

Комментарий последовал на фоне сообщений СМИ о том, что 36 биолабораторий США на Украине проводили тестирование препаратов на людях. Захарова подчеркнула, что официальный Вашингтон по-прежнему игнорирует вопросы России, однако интерес к этой теме растёт среди американских специалистов.