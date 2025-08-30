Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 10:50

«Наши вопросы услышаны»: Биолаборатории на Украине заинтересовали экспертов из США, заявила Захарова

Захарова: Американские эксперты заинтересовались темой биолабораторий на Украине

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Вопросы Москвы о деятельности биолабораторий США на Украине были замечены американскими экспертами, несмотря на молчание властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой», — сказала она.

Комментарий последовал на фоне сообщений СМИ о том, что 36 биолабораторий США на Украине проводили тестирование препаратов на людях. Захарова подчеркнула, что официальный Вашингтон по-прежнему игнорирует вопросы России, однако интерес к этой теме растёт среди американских специалистов.

Володин заявил о превращении USAID в криминальную сеть с биолабораториями
Володин заявил о превращении USAID в криминальную сеть с биолабораториями

Ранее на эту тему высказывался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, США активно развивают свои биолаборатории по всему миру, что вызывает обеспокоенность. Дело в том, что никто не знает, какими экспериментами они занимаются.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar