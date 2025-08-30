Чемпионок мира по плаванию из Италии задержали в Сингапуре по подозрению в краже

Известная итальянская пловчиха, чемпионка мира Бенедетта Пилато и её сокомандница Кьяра Тарантино были задержаны полицией в аэропорту Сингапура по обвинению в краже. Инцидент произошёл, когда спортсменки возвращались домой после отдыха на Бали по окончании чемпионата мира по плаванию, сообщает Gazzetta dello Sport.

Основанием для задержания стали записи с камер видеонаблюдения. Девушек задержали перед вылетом, допросили и изъяли паспорта на несколько часов. По предварительной информации, краденые вещи могли оказаться в сумке Пилато без её ведома.

«Во время моего возвращения из Азии я была косвенно замешана в неприятном инциденте, который был урегулирован администрацией аэропорта Сингапура. К счастью, вопрос был решён в течение нескольких часов без каких-либо последствий, отчасти благодаря моей максимальной прозрачности в отношениях с администрацией аэропорта. Я никогда не намеревалась совершать неподобающие действия и высоко ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — заявила Пилато в социальных сетях.

Инцидент был исчерпан после личного вмешательства министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. Обе спортсменки продолжили путь в Италию без дальнейших правовых последствий. Представители итальянской сборной по плаванию пока не прокомментировали ситуацию.