Один человек погиб и пятеро пострадали после наезда машины на толпу во Франции

В результате наезда автомобиля на толпу в центре города Эврё на севере Франции погиб один человек, ещё пятеро получили травмы. Сообщение об инциденте распространило агентство AFP со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

ЧП произошло около четырёх часов утра по местному времени, после стычки, вспыхнувшей между несколькими посетителями винного бара. По информации агентства, охрана заведения приняла решение вывести на улицу всех находившихся внутри людей.

Прокурор города Реми Кутен заявил, что после ссоры один из участников конфликта, сел в машину и, предположительно, намеренно на большой скорости сдал задним ходом в скопившуюся группу людей. Один мужчина скончался на месте, а пятеро госпитализированы, причём двое из них пребывают в критическом состоянии.

Были задержаны два человека из автомобиля и ещё один подозреваемый, все они помещены под стражу. Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, исключив при этом террористическую, расовую или иную аналогичную подоплёку преступления. По словам прокурора, правоохранители рассматривают версию, что трагедия стала следствием вышедшей из-под контроля драки между посетителями бара.