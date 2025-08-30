Молодожёнам рассказали, в чём стоит отпраздновать свадьбу

За последние десять лет российские свадьбы стали скромнее, а главное — о семье, а не о показухе. Об этом «Газете.ru» рассказал стилист Влад Лисовец, выделив новые тренды свадебного образа для невест и женихов.

«Сегодня разнаряженные, разукрашенные, залаченные, накрашенные невесты выглядят комично и смешно. Стоит выбрать нежные платья, даже обувь на низком каблуке. Свежесть, улыбка, интеллигентность и простота — упор нужно делать на такие наряды, на такое настроение и на такое празднование», — сказал он.

Лисовец подчеркнул, что свадебный образ жениха и невесты сегодня должен быть приближен к повседневному. Мужчина может надеть костюм с футболкой, а не с рубашкой и галстуком, чтобы не выглядеть театрально. Стилист отметил, что свадьба уже не считается главным событием жизни, как раньше, поэтому делать из неё дорогое представление необязательно.

По его словам, важно правильно подобрать одежду и не пытаться «рисоваться» ради впечатления на гостей. Платье можно взять напрокат, главное — помнить, что свадьба должна приносить радость, а не финансовые проблемы после праздника.