Случайно задел провод: На Урале школьник потерял руку после удара током в трансформаторной будке

Подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке в Свердловской области. Как сообщает SHOT, вместе с друзьями он прятался там от сильного ливня и случайно задел провод.

По словам матери пострадавшего, несчастный случай произошёл в их родном городе Арамиле. 13-летний подросток, гуляя с друзьями, попал под дождь. Заметив открытую трансформаторную будку на улице Мира, они решили зайти внутрь. Из любопытства юноша попытался забраться на металлические ящики, но в результате неосторожности задел высоковольтный провод левой рукой.

Руку пришлось ампутировать по локоть. Фото © SHOT

Трансформаторная будка, где произошёл несчастный случай. Фото © SHOT

Трансформаторная будка без замка. Фото © SHOT

После того как мальчик сумел выбраться самостоятельно, его друзья вызвали медиков. К сожалению, врачи были вынуждены ампутировать руку пострадавшего по локоть, поскольку спасти её не удалось. Мать подростка заявляет о халатности: трансформаторная будка, по её словам, не имела замка на двери до несчастного случая, а также была лишена какого-либо ограждения и предупреждающих табличек. Женщина уже обратилась в правоохранительные органы.