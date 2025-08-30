Случайно задел провод: На Урале школьник потерял руку после удара током в трансформаторной будке
На Урале подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке
Подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке в Свердловской области. Как сообщает SHOT, вместе с друзьями он прятался там от сильного ливня и случайно задел провод.
По словам матери пострадавшего, несчастный случай произошёл в их родном городе Арамиле. 13-летний подросток, гуляя с друзьями, попал под дождь. Заметив открытую трансформаторную будку на улице Мира, они решили зайти внутрь. Из любопытства юноша попытался забраться на металлические ящики, но в результате неосторожности задел высоковольтный провод левой рукой.
Руку пришлось ампутировать по локоть. Фото © SHOT
Трансформаторная будка, где произошёл несчастный случай. Фото © SHOT
Трансформаторная будка без замка. Фото © SHOT
После того как мальчик сумел выбраться самостоятельно, его друзья вызвали медиков. К сожалению, врачи были вынуждены ампутировать руку пострадавшего по локоть, поскольку спасти её не удалось. Мать подростка заявляет о халатности: трансформаторная будка, по её словам, не имела замка на двери до несчастного случая, а также была лишена какого-либо ограждения и предупреждающих табличек. Женщина уже обратилась в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Витебской области Белоруссии 57-летняя местная жительница погибла от удара током во время надувания бассейна. Женщина подключила электрический компрессор к сети, после чего получила смертельную электротравму. Медики констатировали мгновенную смерть.
Обложка © SHOT