Автоэксперт рассказал, почему нельзя использовать воду для стеклоочистителя

Использование обычной воды в качестве летней жидкости для омывателя лобового стекла может нанести серьёзный вред автомобилю. Об этом предупредил эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с «Газета.ru».

«Воду в качестве средства для очистки автостекол использовали многие поколения автолюбителей. Но проблема в том, что в ней, как говорят мудрые химики, содержатся различные минеральные вещества и соли, которые формируют известковый осадок», — пояснил эксперт.

Он добавил, что систематическое применение воды из-под крана приводит к формированию известкового налёта на трубках и форсунках, что со временем забивает их, а также может вывести из строя насос стеклоомывателя. По словам Колодочкина, устранить подобный засор возможно, но это сопряжено со значительными трудностями.

Основной причиной такого решения автомобилистов эксперт назвал желание сэкономить на покупке специализированной летней жидкости, отметив, что бытовые химические средства в качестве добавки не всегда эффективны. Колодочкин подчеркнул, что ни один производитель автомобилей не рекомендует использовать воду в качестве стеклоомывателя, кроме как в крайних случаях. В качестве лучшей альтернативы он посоветовал применять оставшуюся с зимы незамерзающую жидкость.