«Абсурдные инсинуации»: В МИД РФ ответили на доклад США о правах человека в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала очередной доклад США о ситуации с правами человека в России, назвав его содержание голословными обвинениями. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на данный доклад, в котором приводятся, мягко выражаясь, голословные обвинения в адрес нашей страны. Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими Вооружёнными силами и официальными представителями «военных преступлений и преступлений против человечности», — заявила Захарова.

По мнению официального представителя МИД, генерация подобной дезинформации в недрах вашингтонской бюрократии происходит по инерции, заданной еще администрацией Джо Байдена. Захарова отметила, что предыдущая американская администрация, продвигая псевдодемократические ценности, одновременно закрывала глаза на авторитарную и репрессивную природу киевского режима, который продолжал получать американские наступательные вооружения.

В заявлении выражается надежда, что оздоровление внешнеполитического курса США при новой администрации в итоге приведёт к отказу Вашингтона от роли глобального блюстителя прав человека, которую он примерял на себя в предыдущие десятилетия.