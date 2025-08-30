Владимир Зеленский сознательно затягивает начало мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, руководствуясь личными политическими интересами. Такое заявление сделал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией», — заявил Рогов.

Он добавил, что вероятность наступления мира увеличится только тогда, когда Зеленский поймёт, что его власти ничего не угрожает.

По мнению представителя Общественной палаты, экс-комик продолжает сохранять иллюзии относительно возможности удержать текущие линии фронта без значительных территориальных потерь. Рогов подчеркнул, что только после обеспечения полного контроля над внутриполитической ситуацией и устранения потенциальных оппонентов Зеленский может проявить готовность к реальному переговорному процессу. В настоящее время первоочередной задачей киевского режима остаётся подавление политической конкуренции и сохранение власти любой ценой.