Хинштейн сообщил о 23 курянах, которых удерживают в Сумской области

На территории Сумской области до сих пор остаются 23 уроженца Курской области. По их возвращению ведётся переговорный процесс, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«23 курянина находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

Ранее Хинштейн сообщал, что власти Курской области приняли решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях в День знаний 1 сентября. По итогам заседания правительства он также сообщил, что с начала нового учебного года в школах области начнут работу Общественные советы, формирование которых ведется в настоящий момент.