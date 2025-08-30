Мессенджер MAX
30 августа, 15:01

«Ротовой алкоголь»: Врач рассказала, можно ли водителям пить квас перед поездкой

Врач Чистик: Квас способен вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Употребление кваса перед управлением автомобилем может привести к положительным показаниям алкотестера, несмотря на минимальное содержание алкоголя в напитке. Об этом предупредила гастроэнтеролог Ольга Чистик в интервью «Ленте.ру».

По словам врача, алкотестер может показать положительный результат после употребления кваса из-за «ротового алкоголя» – остатков этанола, которые остаются на слизистой и в пищевых частицах. Эти остатки нейтрализуются слюной примерно за 15 минут. Именно поэтому правила предписывают повторное тестирование через 15-20 минут после первого.

«На пустой желудок этанол из кваса всасывается быстрее, на полный — медленнее. При гастрите или ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) напиток может усиливать изжогу и отрыжку, но на показатели теста в первую очередь влияет именно остаточный спирт в полости рта», — заявила Чистик.

Специалист отметила, что согласно ГОСТу квас относится к безалкогольным напиткам с содержанием спирта не более 1,2%. Однако вероятность положительной реакции алкотестера увеличивается при употреблении больших объёмов напитка. Гастроэнтеролог посоветовала водителям не пить много кваса перед поездками, чтобы избежать проблем.

Ранее сообщалось о предложении депутатов Госдумы сделать парковки у школ бесплатными с 1 сентября. Инициаторы отметили существующую несправедливость, обусловленную различиями в правилах бесплатной парковки в выходные и праздничные дни в зависимости от региона, а также высокой стоимостью платных парковочных мест.

Алиса Хуссаин
