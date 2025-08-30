Центр «ВОИН» дал старт первому этапу всероссийских военно-тактических соревнований

Волгоградская область стала площадкой для первых всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа» среди курсантов одноимённого центра. Проведение мероприятий организовано по поручению заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева.

Центр «ВОИН» собрал 250 курсантов на соревнования в Волгоградской области. Видео © Пресс-служба центра «ВОИН»

«Путь ВОИНа» – это не просто проверка физической подготовки, но и стратегического и тактического мышления, умения работать в команде, испытание характера», — подчеркнул Трутнев в приветственной речи, которую цитирует пресс-служба центра.

Он также пожелал участникам честной борьбы и ярких побед, отметив символическое значение сталинградской земли для воспитания чувства ответственности за будущее страны.









Соревнования на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» собрали более 250 курсантов из 21 филиала, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В течение трёх дней командам предстоит преодолеть девять испытаний, включая передвижение на поле боя, разминирование, стрельбу, управление дронами и оказание первой помощи. По итогам отборочного этапа четыре лучшие команды отправятся на финал в Якутию.

Директор центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко назвал событие историческим моментом для системы военно-патриотического воспитания. К курсантам также обратились командир центра Герой России Андраник Гаспарян и представители властей Волгоградской области, выразившие уверенность в их способностях и пожелавшие достойно представить свои регионы. В культурную программу вошли встречи с героями России, участниками СВО и посещение мемориалов Сталинградской битвы.