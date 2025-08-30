Звезда «Дома-2» разводится с женой после долгих лет брака

Виктория Чуева объявила о разводе с экс-участником «Дома-2» Андреем Чуевым после почти восьми лет брака. Об этом она рассказала в своих соцсетях, поделившись подробностями непростого периода в своей жизни. Виктория подчеркнула, что не винит бывшего мужа и намерена двигаться дальше ради сына Александра.

«Мы с Андреем разводимся… Наши отношения закончились. И эти дни я переживаю сильный стресс. Почти не сплю, почти не ем, меня тошнит и нет аппетита. Еда поменяла вкус. Соответственно, энергии нет, делать ничего не могу. Похудела на три килограмма за пять дней», — призналась Чуева.

Молодая мама заявила о стремлении быть независимой и готовности строить новую жизнь, несмотря на эмоциональные трудности развода.