30 августа, 17:20

Звезда «Дома-2» разводится с женой после долгих лет брака

Жена Андрея Чуева из Дома-2 объявила о разводе после почти восьми лет брака

Виктория Чуева и Андрей Чуев. Обложка © VK / Виктория Чуева

Виктория Чуева и Андрей Чуев. Обложка © VK / Виктория Чуева

Виктория Чуева объявила о разводе с экс-участником «Дома-2» Андреем Чуевым после почти восьми лет брака. Об этом она рассказала в своих соцсетях, поделившись подробностями непростого периода в своей жизни. Виктория подчеркнула, что не винит бывшего мужа и намерена двигаться дальше ради сына Александра.

«Мы с Андреем разводимся… Наши отношения закончились. И эти дни я переживаю сильный стресс. Почти не сплю, почти не ем, меня тошнит и нет аппетита. Еда поменяла вкус. Соответственно, энергии нет, делать ничего не могу. Похудела на три килограмма за пять дней», — призналась Чуева.

Молодая мама заявила о стремлении быть независимой и готовности строить новую жизнь, несмотря на эмоциональные трудности развода.

Продюсер рассказал, как муж, «Дом-2» и Джей Ло сломали карьеру Бородиной в шоу-бизнесе
Продюсер рассказал, как муж, «Дом-2» и Джей Ло сломали карьеру Бородиной в шоу-бизнесе

Ранее Life.ru сообщал, что другой бывший участник проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский начал карьеру певца и готов устроить большой тур по российским городам. Чтобы пригласить Венца на мероприятие, нужно найти свободную дату и заплатить 150 тысяч рублей.

