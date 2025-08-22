Продюсер рассказал, как муж, «Дом-2» и Джей Ло сломали карьеру Бородиной в шоу-бизнесе

Телеведущая Ксения Бородина вновь оказалась в центре обсуждений, однако на этот раз внимание вызвала не только её работа, но и прошлое. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что именно многолетнее участие в скандальном проекте «Дом-2» оставило отпечаток на её имидже и теперь мешает многим воспринимать её всерьёз в мире шоу-бизнеса. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Недавняя фотография с Дженнифер Лопес вызвала волну насмешек — многие пользователи соцсетей предположили, что Ксения заплатила звёздной певице за совместный кадр. Телеведущей даже пришлось оправдываться, однако подобные ситуации для неё уже не в новинку. По мнению Дворцова, «Дом-2» — это своего рода бренд, который тянет вниз репутацию всех, кто с ним связан.

«В принципе, проект «Дом-2» очень грязный. Для меня как для музыкального продюсера это дно днищенское. В своё время, когда там были Ксюша Собчак, Оля Бузова, шоу было номером один для молодёжи. Сейчас же ничего не могу сказать о нём хорошего. Я не удивлюсь, что насмешки в адрес Бородиной в шоу-бизнесе идут именно из-за этого», — сказал Дворцов.

По его мнению, на образ Ксении негативно влияет её нынешний супруг Николай Сердюков. В сети его часто критикуют, называя альфонсом, и это вынуждает телеведущую постоянно оправдываться. В светских кругах отношение к мужу Бородиной также прохладное — многие считают их союз временным. Даже в «звёздной тусовке» его недолюбливают, хотя сам он говорит, что за плечами у него уже полно всяких богатств.