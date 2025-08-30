Последствия разлива нефти под Новороссийском полностью устранены

«По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК», — указано в сообщении.

В ходе проверки побережья от Южной Озереевки до Анапы, включая Утриш, следов нефти и нефтесодержащих веществ обнаружено не было. Для проведения работ были привлечены 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров, девять плавучих ёмкостей и развернуто более километра боновых заграждений.