30 августа, 18:18

Стало известно, запретят ли продажу алкоголя в Петербурге в День знаний

В Петербурге решили не вводить запрет на продажу алкоголя в День знаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

В Петербурге не будут ограничивать продажу алкоголя 1 сентября, в День знаний. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Проведённый 78.ru опрос показал, что большинство петербуржцев поддерживают решение не ограничивать продажу спиртного.

«На территории Петербурга 1 сентября (День знаний) запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не установлен»,цитирует пресс-службу телеканал.

В других регионах России, напротив, приняли решение об ограничении продажи спиртного в День знаний. Такие меры, в частности, введены в Пензе, Пензенской области, Липецке, Иркутской и Сахалинской областях.

Ранее Life.ru рассказывал о вреде распития алкогольных напитков на борту самолёта. Спиртное вызывает учащение пульса и спазм сосудов, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это увеличивает вероятность гипертонического криза, тахикардии и даже панических атак во время полёта.

Полина Никифорова
