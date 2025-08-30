Белоусов оценил готовность Военного университета имени Невского к учебному году
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил готовность Военного университета имени князя Александра Невского к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Белоусов проинспектировал Военный университет МО России. Видео © Telegram / Минобороны России
В рамках модернизации системы военного образования в вузе создали пять специализированных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, две лаборатории технического обслуживания дронов и 3D-печати. Белоусову доложили, что для подготовки курсантов задействовано свыше 100 единиц БПЛА, безэкипажных катеров и наземных робототехнических комплексов. На занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учётом опыта специальной военной операции.
Министр, в свою очередь, подчеркнул важность интеграции передового опыта применения войск и современной военной техники, полученного в ходе СВО, в учебный процесс. Ему также сообщили, что более 60% занятий по военно-профессиональным дисциплинам теперь проводятся в практическом формате на полигонах и учебно-тренировочных комплексах. На кафедре стрельбы Белоусову представили комплексное практическое занятие по управлению огнём, а на кафедре автомобильной подготовки доложили о введении с 1 сентября новой дисциплины «Вождение мотовездеходов».
«Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берете на себя обязательство защищать безопасность и интересы России», — сказал Белоусов на торжественной церемонии.
Всего в этом году на первые курсы факультетов зачислено свыше 650 человек, включая около 150 детей участников СВО и самих военнослужащих. Отмечается, что с 2020 года набор курсантов по отдельным специальностям в университете увеличился в 10 раз.
Ранее сообщалось, что Волгоградская область стала площадкой для первых всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа» среди курсантов одноимённого центра. Соревнования на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» собрали более 250 курсантов из 21 филиала, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Обложка © Telegram / Минобороны России