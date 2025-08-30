Националисты из Польши устроили обряд с факелами у мемориала под Тверью
Рен ТВ: Польские байкеры провели обряд с факелами у мемориала под Тверью
Обложка © VK / Мемориальный комплекс «Медное»
Польские байкеры устроили обряд с факелами около мемориала «Медное» в Тверской области. Они выкрикивали русофобские лозунги и оставили после себя надписи националистического характера. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».
Поляки устроили обряд с факелами в Тверской области. Видео © Telegram / РЕН ТВ
В ходе провокации поляки демонстрировали соответствующую символику. Сам ритуал был похож на обряды, которые совершали украинские националисты во время майдана.
Предварительно, участниками провокации оказались члены нацистской группировки «Всепольская молодёжь», которые попали на территорию РФ через границу с Белоруссией в Псковской области. Нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Всего в отдел полиции доставили 39 граждан Польши.
Недавно в Печерском районе Киева неизвестный мужчина демонстрировал государственный флаг Украины с нацистской символикой. На ткани были изображены синяя и желтая полосы, а в центре — свастика, помещённая в круг.