Националисты из Польши устроили обряд с факелами у мемориала под Тверью

Польские байкеры устроили обряд с факелами около мемориала «Медное» в Тверской области. Они выкрикивали русофобские лозунги и оставили после себя надписи националистического характера. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Поляки устроили обряд с факелами в Тверской области. Видео © Telegram / РЕН ТВ

В ходе провокации поляки демонстрировали соответствующую символику. Сам ритуал был похож на обряды, которые совершали украинские националисты во время майдана.

Предварительно, участниками провокации оказались члены нацистской группировки «Всепольская молодёжь», которые попали на территорию РФ через границу с Белоруссией в Псковской области. Нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Всего в отдел полиции доставили 39 граждан Польши.