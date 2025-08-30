Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 19:25

В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу и попытался прокатиться

Daily Mail: В Иране мужчина забрался на спину китовой акулы и попал на видео

У берегов иранского Абадана неизвестный мужчина запрыгнул на спину китовой акулы и попытался прокатиться. О случившемся сообщает Daily Mail.

В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу. Видео © X / Open Source Intel

Отмечается, что инцидент произошёл в Персидском заливе возле буровой платформой. На видеозаписи, сделанной очевидцем, запечатлено, как мужчина спрыгнул в воду и забрался на спину акулы, ухватившись за плавник.

После этого мужчина начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать. Акула никак не реагировала на его действия. Через минуту он утратил равновесие, сел на неё и продолжил махать руками, пока та не уплыла.

Китовые акулы питаются планктоном и не представляют никакой опасности для человека. Длина взрослой особи может достигать 12 метров.

Двух «рыб Cудного дня» нашли на берегу Мексики за день до камчатского землетрясения
Двух «рыб Cудного дня» нашли на берегу Мексики за день до камчатского землетрясения

Недавно британец по имени Гэри Ньюман выловил редчайшую тигровую рыбу-голиафа весом в 34 килограмма. Он привлёк внимание хищника при помощи приманки в виде рыбы-бульдога. Однако добыча сразу же вырвалась на свободу, как это обычно делают голиафы. Тигровая рыба-голиаф, или мбенгу, как её именуют местные жители, славится своей свирепостью и считается в Африке аналогом пираньи.

BannerImage

Обложка © X / Open Source Intel

Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar