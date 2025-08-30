В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу и попытался прокатиться
Daily Mail: В Иране мужчина забрался на спину китовой акулы и попал на видео
У берегов иранского Абадана неизвестный мужчина запрыгнул на спину китовой акулы и попытался прокатиться. О случившемся сообщает Daily Mail.
В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу. Видео © X / Open Source Intel
Отмечается, что инцидент произошёл в Персидском заливе возле буровой платформой. На видеозаписи, сделанной очевидцем, запечатлено, как мужчина спрыгнул в воду и забрался на спину акулы, ухватившись за плавник.
После этого мужчина начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать. Акула никак не реагировала на его действия. Через минуту он утратил равновесие, сел на неё и продолжил махать руками, пока та не уплыла.
Китовые акулы питаются планктоном и не представляют никакой опасности для человека. Длина взрослой особи может достигать 12 метров.
