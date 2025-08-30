Губернатор Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде

Белгород подвергся атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, удар был нанесён по коммерческому объекту.

Ранее в результате падения обломков БПЛА в посёлке Яблоновском, расположенном в Адыгее, получили повреждения 47 квартир. Помимо этого, разрушения зафиксированы в 15 частных домах, двух офисных зданиях и одном производственном цехе. По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадало остекление упомянутых квартир. Также сообщалось об одном пострадавшем.