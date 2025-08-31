Путин сообщил о планах по наращиванию возможностей Транссиба и БАМа

Власти Российской Федерации продолжат обновление транспортной инфраструктуры и логистики, включая наращивание возможностей Транссиба и БАМа. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своём поздравлении работников угольной отрасли с Днём шахтёра.

Глава государства отметил, что правительство в партнёрстве с бизнесом приложит все усилия для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития угольной отрасли.

«Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках», — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил уверенность в дальнейшем увеличении экспортных возможностей угольной промышленности.