Стало известно, какую профессию в колонии осваивает экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области, осуждённый на 15 лет за взяточничество, проходит обучение на бетонщика в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Обучается в профессиональном училище при исправительной колонии с целью получения дополнительной рабочей специальности – бетонщик», — говорится в материалах.

Напомним, в феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 миллионов рублей и лишению государственных наград. Позднее, в 2020 году, суд вынес второй приговор по аналогичному делу, увеличив общий срок до 15 лет.