Стало известно, какую профессию в колонии осваивает экс-губернатор Сахалина Хорошавин

РИАН: Экс-губернатор Сахалина Хорошавин осваивает профессию бетонщика в колонии
Александр Хорошавин. Обложка © ТАСС / Иван Балов
Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области, осуждённый на 15 лет за взяточничество, проходит обучение на бетонщика в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Обучается в профессиональном училище при исправительной колонии с целью получения дополнительной рабочей специальности – бетонщик», — говорится в материалах.
Напомним, в феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 миллионов рублей и лишению государственных наград. Позднее, в 2020 году, суд вынес второй приговор по аналогичному делу, увеличив общий срок до 15 лет.
Ранее сообщалось, что Александр Хорошавин признал вину в совершённых преступлениях и начал выплачивать назначенный судом штраф. Несмотря на это, суд отметил наличие у экс-губернатора восьми нарушений режима содержания в колонии. При этом администрация колонии отметила положительные моменты в поведении заключённого: раскаяние в содеянном, добросовестное отношение к трудовым обязанностям и активное участие в жизни отряда и колонии.